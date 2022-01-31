Депутат ЕР призвал бизнесменов вывести капиталы из «враждебных» стран

Депутат ЕР призвал бизнесменов вывести капиталы из «враждебных» странДепутат ЕР Швыткин призвал бизнесменов вывести капиталы из «враждебных» стран
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал российских бизнесменов вывести свои активы из стран, которые «проводят враждебную политику» по отношению в России. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что российской экономике требуются инвестиции.
Думаю, что здравый смысл бизнесменов должен заставить их самих вывести капиталы из других стран, особенно тех, которые ведут враждебную политику по отношению к нам. Нужно учитывать состояние экономики нашей страны, необходимость проведения инвестиций, вливания в соответствующую производственную деятельность, — сказал политик.
По его словам, предприниматели должны «понимать и осознавать» происходящее.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти страны расширят санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Она подчеркнула, что «у олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться».
По информации СМИ, британские власти планируют расширить санкции в отношении России, заморозив активы компаний и запретив въезд физических и юридических лиц, которые имеют стратегическое значение для Кремля. Лондон готовится ввести санкции против энергетических компаний РФ в случае вторжения российских военных на Украину. Ограничения могут затронуть и другие сектора экономики.