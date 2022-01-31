Депутат ЕР призвал бизнесменов вывести капиталы из «враждебных» стран

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал российских бизнесменов вывести свои активы из стран, которые «проводят враждебную политику» по отношению в России. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что российской экономике требуются инвестиции.

Думаю, что здравый смысл бизнесменов должен заставить их самих вывести капиталы из других стран, особенно тех, которые ведут враждебную политику по отношению к нам. Нужно учитывать состояние экономики нашей страны, необходимость проведения инвестиций, вливания в соответствующую производственную деятельность, — сказал политик.

По его словам, предприниматели должны «понимать и осознавать» происходящее.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти страны расширят санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Она подчеркнула, что «у олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться».

По информации СМИ, британские власти планируют расширить санкции в отношении России, заморозив активы компаний и запретив въезд физических и юридических лиц, которые имеют стратегическое значение для Кремля. Лондон готовится ввести санкции против энергетических компаний РФ в случае вторжения российских военных на Украину. Ограничения могут затронуть и другие сектора экономики.