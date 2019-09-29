Предложение демократов в США предавать гласности содержание бесед американского и российского президентов — Дональда Трампа и Владимира Путина — «абсурдно». Такого мнения придерживается зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Есть определённая практика, публикацию разговоров можно делать только с согласия второй стороны. Это касается не только международной деятельности, но и частной переписки. Это вообще принципы морали, — цитирует Чепу РИА Новости.
Парламентарий не согласился с требованием демократов ознакомиться с содержанием переговоров Путина и Трампа.
Получается полный абсурд. В этих беседах ведь не говорится о личном, иногда разговор касается и других стран, иногда главы государств обсуждают тонкие моменты. Это полная глупость, американцы уже не знают, что у них там происходит, — полагает депутат.
Как писал News.ru, ранее председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф сообщил, что законодатели из Демократической партии США намерены ознакомиться с содержанием бесед Дональда Трампа с Владимиром Путиным.