Депутат бундестага заявил о провале политики санкций против России

https://static.news.ru/photo/395caf62-39d7-11eb-92c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Frankenberg/Global Look Press

Политика санкций против России полностью провалилась, а также нанесла вред Германии, заявил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулус Хампель.

Депутат немецкого парламента отметил, что санкциями Германия оттолкнула Россию, в результате чего Москва заняла геополитическую позицию, далёкую от интересов Берлина и Европы в целом. Антироссийские меры при этом не достигли заявленных целей, считает он.

Немецкое правительство, как и во многих других конфликтах, в которых оно принимает участие, должно признать, что здесь это участие ни к чему не привело. Санкционная политика провалилась, — приводит РИА Новости слова Хампеля в интервью немецкой редакции RT.

Депутат подчеркнул, что считает Россию «частью европейского дома», поэтому достичь стабильности и безопасности в Европе можно только при участии Москвы. Россия, по словам Хампеля, является крупнейшим соседом Германии на востоке. Берлину стоит выстраивать хорошие отношения с Россией, так как она является важнейшей мировой державой, добавил он.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Армин-Паулус Хампель призвал правительство Германии передать властям России сведения по инциденту с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Перед этим депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что канцлер Ангела Меркель имеет ничтожный интерес к расследованию дела Алексея Навального, которое было использовано для обострения отношений между Москвой и Берлином.