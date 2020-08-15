Деньги есть, держимся: государевы люди показали кошельки

Администрация президента, правительство, Госдума и Совет Федерации опубликовали сведения о доходах. Оказалось, что самые богатые люди водятся среди народных избранников в обеих палатах парламента: на их фоне и президент, и министры смотрятся весьма бледно. Интересно будет посмотреть, как на доходах представителей власти скажется кризис, поставивший многих россиян на грань выживания.

2020 год, оправдывая репутацию високосного, мощно ударил по россиянам. Экономику сперва испытал на прочность обвал цен на нефть, затем продолжительный режим нерабочих дней, введённый президентом на фоне пандемии. Причём многие эксперты считают, что отложенные последствия карантина будут проявляться вплоть до следующего года. В такой ситуации чтение сведений о доходах чиновников, депутатов и сенаторов — как чтение фэнтези. Миллиардные заработки, грандиозные по площади земельные участки, дорогие автомобили, вертолёты и даже — как примета времени — личные машины скорой помощи.

Президент

Глава государства стал за минувший год немного богаче. Если по итогам 2018 года он задекларировал доход в 8,6 миллиона рублей, то 2019 принёс ему уже 9,7. Самым прибыльным за последнее время для Владимира Владимировича стал позапрошлый год, когда он продал земельный участок и задекларировал доход в 18,7 миллиона рублей. С тех пор среди имущества Путина значатся: квартира площадью 77 квадратным метров, гараж, две «Волги» ГАЗ М21, «Нива» и верный автомобильный прицеп «Скиф».

Владимир Путин Сергей Булкин/NEWS.ru

Вся королевская рать

Среди людей, работающих в АП, самый успешный год был у полномочного представителя президента в Государственной думе Гарри Минха. Его доход составил 143,6 млн, в совместной собственности с супругой Ольгой (которая, кстати, заработала немного меньше — почти 123 миллиона) — участок в 1740 кв. м, на нём жилой дом (324 кв. м), гостевой дом (129 кв. м) и три хозяйственных строения, а также три квартиры. При этом в прошлом году доход Минха составлял всего лишь 13 миллионов, на 140 миллионов меньше. А вот квартир убавилось — годом ранее их было пять.

Начальник Управления президента по вопросам государственной службы и кадров Максим Травников заработал 41,4 млн. У него тоже хороший прогресс: 2018 год принёс ему всего лишь 7 миллионов дохода. Правда, имущества у него теперь никакого нет (год назад было две квартиры), зато супруга имеет годовой доход 719 тысяч (около 60 тысяч в месяц), земельный участок в тысячу «квадратов», квартиру (32,9 кв. м), 2/3 квартиры площадью 111,6 кв. м, а также две машины: «Шевроле Камаро» и «Инфинити QX80».

Замыкает тройку помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. Его доход составил 38,8 миллиона. 2019 год стал для него менее удачным, чем предыдущий, принёсший 41,9 миллиона. У него также есть земельный участок площадью 3394 квадратных метра и два жилых дома ,451 кв. м и 153 кв. м, и автомобиль «Мерседес-Бенц V250». Супруга Мединского Марина оказалась успешнее мужа, заработав за год 53,5 миллиона рублей. Она также обладает восемью нежилыми помещениями площадью от 6,2 до 1178 кв. м.

Владимир Мединский Сергей Булкин/NEWS.ru

На их фоне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, который провёл 2019 год в должности премьер-министра, смотрится довольно бледно: его доход составил всего лишь 11 миллионов, а в собственности числятся только квартира площадью 367,8 кв. м, два автомобиля — «ГАЗ 20» и «ГАЗ 21», а жена владеет двумя парковочными местами. Правда, в сравнении с 2018 годом это успех: тогда Медведев заработал лишь 9,9 миллиона.

Наибольшего успеха среди супругов сотрудников администрации президента добилась жена пресс-секретаря главы государства Татьяна Навка, задекларировавшая годовой доход в 235,9 миллиона рублей. Также у неё в собственности — два земельных участка (7967 и 1406 кв. м), два жилых дома, три квартиры, два автомобиля «Мерседес» и мотовездеход «Ямаха».

Правительство

Действующий глава правительства Михаил Мишустин за прошлый год, который он провёл в должности руководителя Федеральной налоговой службы, заработал 18,2 миллиона рублей. Он в целом держит уровень: годом ранее было 18,9 миллиона. Значительно меньше супруги Владлены, которая указала доход 54,8 миллиона. При этом в собственности чета Мишустиных не имеет ничего: ни квартир, ни земельных участков, ни машин.

Самым успешным министром по итогам прошлого года стал глава Минпромторга Денис Мантуров. Он указал доход в 586 миллионов рублей. При этом за год его доходы выросли почти на 143 млн. Министр также владеет земельным участком в 11,4 тысячи квадратных метров с двумя гостевыми домами и двумя хозяйственными постройками площадью более 200 квадратов каждая, квартирой в 480,9 кв. м и тремя машинами: Range Rover, «Лада Веста» и ИЖ «Москвич-408».

Денис Мантуров minpromtorg.gov.ru

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко не просто так занимается в кабмине таким количеством вопросов сразу. Судя по задекларированному доходу в 423,3 миллиона, он человек предприимчивый. Правда, жить ему приходится на территории супруги Татьяны. Она хоть и заработала всего лишь 66,8 миллиона, зато обладает тремя земельными участками (два по 1,5 тысячи кв. м, один — 3 тысячи кв. м), жилым домом площадью 1173 кв. м, двумя квартирами, двумя нежилыми помещениями и двумя машино-местами. Правда, на них у семьи Чернышенко только один автомобиль Range Rover, принадлежащий вице-премьеру. Сколько вице-премьер заработал годом ранее — неизвестно. В то время он был главой холдинга «Газпром-медиа».

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев замыкает почётную тройку. Он за прошлый год заработал 180 миллионов рублей. Также совместно с женой Натальей Петровой (доход 2,6 миллиона) он обладает земельным участком площадью 7 тысяч кв. м, жилым домом, котельной, вспомогательным зданием, двумя нежилыми помещениями и долей в небольшой (47,6 кв. м) квартире. Также у этой семьи есть несколько хороших автомобилей: BMW X6 M50d, Mercedes GLE 450, Porsche Cayenne Turbo и Toyota Highlander. Показатели Трутнева серьёзно просели: годом ранее его доход был более впечатляющим — 538 миллионов.

Юрий Трутнев facebook.com/yury.trutnev

Госдума

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин указал, что заработал за 2019 год 100 миллионов рублей, на 29 миллионов больше, чем в 2018. Также у него есть земельный участок площадью больше 8 тысяч квадратных метров, жилой дом, два гостевых дома, квартира площадью 174 кв. м. При этом незадолго до публикации сведений о доходах Володина его советник по связям со СМИ огласила информацию о том, что за прошлый год спикер Госдумы потратил на благотворительность 45,6 миллиона, а за последние пять лет — более 220 миллионов.

Самым богатым из депутатов оказался единоросс Григорий Аникеев: он заработал за год 2,35 миллиарда рублей. Он уровень держит, год назад его доход составил 2,32 миллиарда. Также он указал в декларации владение пятью земельными участками от 159 до 6982 кв. м, тремя жилыми домами. Помимо трёх автомобилей (Hammer и два мерседеса) у Аникеева также есть две моторных лодки, вертолёт и даже два автомобиля медицинской службы.

Однопартиец Аникеева Леонид Симановский занял второе место в рейтинге самых успешных депутатов, задекларировав доход в 1,16 миллиарда. Хотя за год в списке имущества никаких перемен не произошло, доход вырос почти на 741 миллион. В собственности у депутата — два земельных участка больше тысяч «квадратов», жилой и гостевой дома, два мерседеса, два катера. Никаких вертолётов или личных машин скорой помощи.

Замыкает тройку с доходом в 706,8 миллиона рублей ещё один член «Единой России» — Николай Борцов. У него также есть пять земельных участков (самый большой — площадью 10 тысяч квадратных метров), три жилых дома, квартира и всего один автомобиль «Мерседес-Бенц S 450 4MATIC». Катерам и вертолётам Борцов предпочел колёсный трактор «Беларус-82.1». Он в доходах за год просел почти на 282 миллиона.

Руководителям думских фракций до этих народных избранников пока далеко. Самый богатый из них — лидер ЛДПР Владимир Жириновский — отчитался о годовом доходе в 22,5 миллиона. Из имущества у него только весьма скромная по депутатским меркам (38,8 кв. м) квартира и автомобиль «Нива». Годом ранее недвижимости было значительно больше, зато доходы составляли всего 6,7 миллиона.

Владимир Жириновский Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава думских коммунистов Геннадий Зюганов заработал 7,9 миллиона рублей. У него есть совместная с супругой квартира площадью 167 кв. м, дача (113 кв. м) и машина Volkswagen Touareg. Геннадий Андреевич стабилен, годом ранее его доход был примерно таким же.

Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов сообщил о доходе в 5,5 миллиона (год назад — 4,9 млн). Он также владеет двумя земельными участками (2493 и 640 кв. м), квартирой (63 кв. м) и двумя автомобилями: «ВАЗ-21214 Бронто» (тоже «Нива») и старый-добрый «ГАЗ 69».

Предводитель «эсеров» Сергей Миронов указал доход в 4,3 миллиона. При этом в собственности у него нет ни квартиры, ни машины — лишь автоприцеп «МЗСА 817708». Год для него был не самым удачным: 2018-й принёс на 647 тысяч больше.

Совет Федерации

Именно в верхней палате парламента мы встретим человека, который указал самый большой доход среди отчитавшихся. Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарёв заработал за прошлый год 2,7 миллиарда рублей. Из имущества у него есть три квартиры (150, 175 и 179 квадратных метров) и четыре автомобиля: Bentley Bentayga W 12, Bentley Arnage R, Ferrari F 430 и ностальгический «ГАЗ 21», как у президента. 2019 год стал для него успешным по сравнению с предыдущим (тогда доход был 2,34 млрд).

На втором месте, но сильно уступая лидеру, расположился сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков, заработавший 512 миллионов рублей. При этом он очень бережливый человек, поскольку не имеет в собственности никакого имущества: ни квартир, ни машин, ни участков, ни даже прицепа. За год он увеличил свои доходы почти на 139 миллионов.

Замыкает тройку самых предприимчивых сенаторов представитель Республики Карелия Игорь Зубарев. Он заработал 484,5 миллиона, пять земельных участков (от 287 до 1762 кв. м), четыре жилых дома (от 149 до 1415 кв. м) и две квартиры (48 и 53 кв. м). Также у него есть несколько нежилых помещений, в том числе «сооружение водного транспорта» площадью 727 кв. м, но нет никаких транспортных средств. Правда, 2019 год стал для него непростым, в 2018-м он заработал на 79,8 миллиона больше.

На этом фоне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко смотрится очень скромно: она задекларировала доход всего лишь в 16,7 миллиона рублей, два земельных участка (3667 и 2771 кв. м), дачу (729 кв. м) и квартиру (290 кв. м). Транспорта она в собственности никакого не имеет. Зато имеет годовой рост доходов в полтора миллиона.

Валентина Матвиенко Сергей Булкин/NEWS.ru

Важно отметить, что все приведённые цифры относятся к прошлому году, который, как мы сейчас понимаем, был спокойным и практически «тучным». И будет интересно посмотреть, как на доходах наших чиновников и народных избранников отразится финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть. На этом фоне можно будет увидеть, действительно ли они с народом или живут какой-то своей особой жизнью.