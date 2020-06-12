Сегодня мы отмечаем День России, который всё ещё не до конца понят нашими согражданами. В первую очередь потому, что до 2002 года он назывался «День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР», а в народе — День независимости. И это народное название тянулось за ним ещё долго. В 2018 году, согласно данным опроса «Левада-центра», 34% респондентов были уверены, что в этот день мы не идём на работу именно по случаю независимости, а 11% вообще не смогли сказать, что за день такой — 12 июня.

Так что неудивительно, что накануне в своей статье для «Парламентской газеты» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попыталась объяснить суть этого праздника. Она резонно заметила, что «День независимости» не прижился потому что никто не мог понять: независимости от кого, от чего? От самих себя? Всё-таки советская эпоха является неотъемлемой частью истории России.

Да, есть страны и народы, которые «в такой-то день, в такой-то год» свергли рабство, освободились от колониальной зависимости, разорвали жёсткую и ненавистную зависимость от метрополии. Но мы-то? — задалась вопросом она.

Сейчас же, по мнению Матвиенко, главным словом, определяющим суть Дня России, является «государственность». А именно: общественный договор, определяющий основные принципы государства, принципы, разделяемые большинством, и, конечно, духовные и нравственные скрепы.

Валентина Матвиенко Сергей Булкин/NEWS.ru

Придание двенадцатому июня содержания Главного Дня Российской Государственности даёт возможность нам ощущать себя больше и значительнее, частью единого и непрерывного целого, — отметила спикер Совфеда и призвала принять в качестве главной ценности Россию целиком, со всей её историей, закончив таким образом любую гражданскую войну внутри себя.

Но пока процесс наполнения Дня России необходимыми смыслами всё ещё продолжается, визуально он почти не отличается от Дня государственного флага РФ: и 12 июня, и 22 августа разные группы активистов тащат заветный триколор в какие-то недостижимые места, чтобы там развернуть, или просто берут размерами полотна. Флаги устанавливали на вершине горы Юноны на Сахалине, на мосту через Иртыш, в бело-сине-красный окрасили башню Согласия в Магасе. В Дагестане флаг России площадью 1 тыс. кв. м развернут на песчаном бархане Сары-Кум. В Карачаево-Черкесии устроили восхождение с российским флагом на гору в северной части города Карачаевска. В Магадане парашютисты с помощью фальфайеров раскрасили небо. И даже в Тель-Авиве развернули 600-метровый триколор. И главное торжественное мероприятие дня на Поклонной горе тоже началось с поднятия государственного флага.

Он олицетворяет наши победы, готовность преодолевать все трудности, нашу устремленность в будущее, — сказал президент.

Также Владимир Путин напомнил, что «любовь к Родине и к матери, подарившей нам жизнь, — чувства одного порядка», а после вручил медали Героев труда. И это интересный и достаточно редкий в последние годы случай совпадения официальной риторики, и того, как ситуацию чувствуют люди.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты своего исследования на тему того, как для себя определяют патриотизм россияне, и оказалось, что 47% из них говорят о любви к Родине, и ещё 44% — о труде на благо страны.

Одна проблема — праздник труда у нас уже есть, праздник государственного флага — тоже. За любовь к Родине у нас традиционно отвечает День Победы. В итоге День России продолжает оставаться чем-то вроде Дня народного единства: праздник, в котором политического содержания больше, чем, собственно праздничного. К тому же его историческая основа — это принятая ровно 30 лет Декларация о государственном суверенитете РСФСР, внесшая значительный вклад в распад СССР. А значит ещё немало лет должно будет пройти прежде, чем он станет по-настоящему всенародным.