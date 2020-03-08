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День всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ будет определён в указе главы государства.

Соответствующие поправки в комитет Госдумы внёс глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он предложил дополнить вторую статью законопроекта о голосовании указанным пунктом, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Крашенинников объяснил, почему в Конституции не нужна поправка о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом.