Делягин назвал «идеального» руководителя ЛДПР вместо Жириновского

Заменить Владимира Жириновского в качестве лидера ЛДПР «никто не способен», но идеальным формальным руководителем партии по силам стать губернатору Хабаровского края и соратнику Жириновского Михаилу Дегтярёву, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) Михаил Делягин. Собеседник подчеркнул, что сам он не может возглавить ЛДПР, так как состоит в «другой партии» — «Справедливой России — За правду». Спикер отметил, что также не станет руководить ЛДПР из-за «не той ориентации, в том числе политической».

Никто не сможет [заменить Жириновского]. <...> Формальным руководителем, идеальным был бы [Михаил] Дегтярёв, но зачем это ему нужно. По своим деловым качеством лучшим был бы [Александр] Шерин, но его, так сказать, не пустили в депутаты, а из нынешней партии — они, конечно, борются — Василий Власов, Ярослав Нилов. Нилов хороший председатель комитета, зачем ему этот головняк бессмысленный? <...> Мне не могут предложить возглавить ЛДПР, так как я состою в другой партии. Простите. <...> У меня не та ориентация, в том числе политическая, чтобы возглавлять эту ЛДПР, — добавил Делягин.

О выписке лидера ЛДПР Владимира Жириновского речи пока нет, он продолжает лечение, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Жириновский проходит лечение от коронавируса в ЦКБ с 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. Как ранее сообщил первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов, политик «идёт на поправку».

Ранее центральный аппарат ЛДПР в обращении к членам политической партии призвал не верить слухам о смерти лидера либерал-демократов Владимира Жириновского. Во фракции назвали такие сообщения дезинформацией и призвали фиксировать подобные сообщения для дальнейшего использования в уголовных делах.