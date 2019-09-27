https://static.news.ru/photo/28765500-e207-11e9-ada5-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Зеленский Фото: imago-images.de/Global Look Press

Публикация беседы глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского не понравится Ангеле Меркель, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Во время разговора президент США заявил, что канцлер Германии «много говорит, но мало делает», с чем украинский лидер согласился.

Вы правы даже не на 100, а на все 1000%, — заметил Зеленский.

После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином. Немцам явно не понравился пассаж, где Трамп говорит, что «Меркель много говорит, но мало делает», а Зеленский отвечает: «Вы правы даже не на 100, а на все 1000 процентов». Меркель это точно не оценила. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 28, 2019

Пушков предположил, что из-за этого у Киева могут возникнуть трения с Берлином, так как «пассаж» про деловые качества «Меркель это точно не оценила».

После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином, — написал политик на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

Администрация Белого дома под давлением Демократической партии обнародовала стенограмму разговора президентов США и Украины. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, Зеленский пообещал своему американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Впоследствии Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители демократов в Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.

Ранее News.ru писал, что Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.