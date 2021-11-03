Дело Рашкина о незаконной охоте передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат ГД от КПРФ Валерий Рашкин, передано в центральный аппарат СК. Там уже назначили необходимые экспертизы, сообщается на сайте ведомства.

Следователями центрального аппарата Следственного комитета РФ принято к производству и продолжается расследование уголовного дела о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ), — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, в ночь на 29 октября недалеко от посёлка Лысые Горы без получения соответствующего разрешения был убит лось. Неподалёку от места разделки туши правоохранители обнаружили два чехла от ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором — тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на данное оружие на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории найдены стреляные пуля и гильза. Они направлены на экспертизу.

Также на экспертизу отправлены нож, топор и другие предметы из автомобиля, в котором находились Рашкин и некий Александр Гношев. Опрашиваются свидетели, исследуются видеозаписи.

Накануне первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков предположил, что тушу лося Рашкину могли заранее подложить недоброжелатели. По его мнению, за депутатом следили специально подготовленные люди из различных ведомств с использованием «всех технических средств, которые есть у правоохранительных органов и военных».