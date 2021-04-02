Дело не в кокошниках: в ГД оценили санкции Украины против Россотрудничества

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Санкции Украины против филиала Россотрудничества носят демонстративно-политический характер. Организация уже лишена возможности полноценно работать в соседней стране. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Это шаг политически демонстративный, потому что фактически Россотрудничество с его центрами, которые должны работать, там не работают, — цитирует российского депутата ТАСС.

По мнению Калашникова, «дело не в танцах в кокошниках», которые были продемонстрированы в Российском культурном центре, дело — в русском языке.

Россотрудничество — это русский язык прежде всего, это его развитие, какие-то гуманитарные программы, которые невозможны, к сожалению, на сегодняшний день, — подчеркнул депутат.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции в отношении филиала Россотрудничества, расположенного в Киеве. Запрет на работу филиала может повлечь за собой полное прекращение деятельности организации в стране. Также под санкции СНБУ попали ещё 10 российских компаний. Об этом писал NEWS.ru.