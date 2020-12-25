Дело Карины Цуркан: агентесса трёх разведок

По имеющейся информации, сенсационное расследование дела недавней высокопоставленной сотрудницы компании «Интер РАО» завершено и вскоре его передадут в суд. Неизвестно пока, насколько закрытым будет судебное разбирательство, поскольку даже те немногие сведения, что стали достоянием гласности, читаются как шпионский роман из «чёрной серии». Словом, дело напрямую затрагивает интересы государственной безопасности.

Более того, когда недавно претендовавший на пост главы Минэнерго Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука, человека из ближайшего президентского окружения, всё-таки не стал министром, шли разговоры о том, что в немалой степени его «тормознули» по причине случившегося в его компании шпионского разоблачения.

Между тем карьерный путь Карины Цуркан, сотрудницы, как утверждают, американской USAID, «руки ЦРУ», занимающейся организацией «цветных революций», действительно по-своему фантастичен. Молдаванка Цуркан в 2007 году стала ещё и гражданкой Румынии, а когда спустя годы она отказалась от молдавского гражданства, чтобы с третей попытки получить российский паспорт, румынский она утаила. Поскольку, по просочившейся информации, уже работала и на румынскую спецслужбу SRI, которая, естественно, также функционировала под жёстким патронатом американских специалистов.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Теперь Цуркан приписывают не просто передачу пачек секретных документов в Бухарест, но и весьма активные мероприятия, затрагивающие стратегические интересы России. В частности, она тормозила заключение договора на поставку электроэнергии в Приднестровье с Молдавской ГРЭС, лоббируя продажу в ПНР дорогого электричества с Украины, создавала проблемы для энергетического обеспечения Крыма, проворачивала дела в контакте с беглым молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком, ныне скрывающимся в США и бывшем до недавнего времени некоронованным правителем Молдавии, на которого заведена куча уголовных дел.

Впрочем, многие шокирующие детали её деятельности в руководстве российской компании ещё станут известными. Но сейчас интересно другое — загадка стремительной карьеры недавней гражданки Молдавии. Ведь не так давно мы дружно удивлялись зигзагам карьерного пути фармаколога Родченкова. Более того, вопрос о том, кто его продвинул в весьма чувствительную сферу допингового контроля, напрямую и публично задавали Владимиру Путину.

И вот теперь новый поучительный эпизод. И если у Цуркан есть румынское гражданство, значит, она официально приносила присягу на верность натовской стране. Более того, стране, которая относится к числу мстительных критиков России. Иными словами, дама, смолоду сотрудничавшая с американской USAID, не вызвала у наших компетентных органов ни малейшего подозрения и получила допуск к государственным секретам. Ей, как выясняется, так доверяли, что даже не удосужились перепроверить наличие у неё второго гражданства. А может, не решились по причине высокого покровительства?

Александр Авилов/АГН «Москва»

Злые языки утверждают, что среди покровителей Цуркан был и некогда главный наш энергетик Анатолий Чубайс. Подозревают, что яркую Карину связывали довольно близкие отношения с влиятельными чиновниками, благодаря которым агент могла интересоваться даже далёкими от её должностных обязанностей нюансами отношений России с ОПЕК и вариантами российского энергетического освоения Арктики.

В результате бывшая переводчица достигла вершин топ-менеджмента важнейшей российской компании, оставаясь агентом спецслужб США, Румынии и, вероятно, Украины.

Сразу вспоминается давний эпизод с Олегом Пеньковским, к которому также долго не могли подступиться, поскольку сотрудник ГРУ обладал высокими связями, в частности, был на дружеской ноге с маршалом артиллерии Варенцовым, который, к слову, многое ему и выболтал.

В последнее время немалое удивление вызывает то, что при приёме на работу в ЦБ или некоторые федеральные министерства кандидатам приходится указывать в анкетах даже места захоронения родителей или иных ближайших родственников и номера могил. Однако надо помнить, что сочинение биографий нелегалов начинается с поиска бесхозных могил. А история восхождения и падения Карины Цуркан, скорее, иллюстрация давнего советского плаката: «Не болтай. Враг слушает».