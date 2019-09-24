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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости структурной реформы Совбеза ООН. По его словам, Токио прикладывает большие усилия для воплощения идей и целей организации, которая существует уже три четверти века, однако считает, что назрела пора перемен в её формате.

Абэ подчеркнул, что в долгосрочной перспективе Япония хотела бы вместе с Германией, Индией и рядом других стран стать постоянным членом Совбеза, а для этого требуется расширение его состава, сообщает РИА...