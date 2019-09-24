Официальный визит делегации Верховного народного собрания КНДР в Россию состоится 20–23 октября.
Согласно плану Совфеда РФ, также на эти дни намечена встреча главы собрания Чхве Рён Хэ со спикером СФ Валентиной Матвиенко.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о своей готовности к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.
Как писал News.ru, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов обсудил с временным поверенным в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпом меры по противодействию браконьерству.