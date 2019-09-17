https://static.news.ru/photo/07c23e22-d961-11e9-82f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

Главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская сообщила, что украинская делегация не захотела слушать «неудобную правду» о жизни российского Крыма и покинула совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во время её выступления.

Когда я начала выступать, то зал заседания покинули представители делегаций из Канады, Франции и Украины, — рассказала РИА Новости Волконская.

Она добавила, что две делегации вернулись в зал после её выступления, а представители Украины уже не возвращались. Волконская расценила их бойкот как «нежелание слышать неудобную правду о жизни российского Крыма».

Как писал News.ru, ранее на совещании ОБСЕ, посвящённом соблюдению прав человека, представителю украинской делегации не удалось лишить Марию Волконскую права голоса. Украинский представитель пояснил, что «данная платформа не может использоваться для распространения точки зрения оккупационных властей Крыма», и потребовал, чтобы Волконскую лишили слова и заставили покинуть заседание.

Однако модератор совещания подчеркнул, что оно посвящено не статусу Крыма, а свободе слова. Волконская рассказала в ОБСЕ о ситуации со СМИ на полуострове. По её словам, крымским журналистам не мешают работать, а положение средств массовой информации в регионе соответствует высоким стандартам Организации.