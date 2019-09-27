https://static.news.ru/photo/a64655a8-e170-11e9-8961-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Члены делегации США на 74-й сессии Генассамблеи ООН демонстративно вышли из зала во время речи вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.

Уточняется, что американцы облокотили свои стулья на стол и покинули зал. К ним присоединились коллеги из Колумбии, по данным диписточника в колумбийскую делегацию входят представители оппозиции из Венесуэлы, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прилетела в Нью-Йорк (США) для участия в Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на введённые в отношении неё санкции Соединённых Штатов Америки.