Дегтярёв назвал свою главную задачу в Хабаровском крае

https://static.news.ru/photo/f6dd5d56-cb4c-11ea-b997-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв назвал свои главные задачи на новом посту. По его словам, первоочередными являются обеспечение функционирования институтов власти и социально-экономическое развитие региона.

Эта задача поставлена, вы видели во время назначения Владимиром Владимировичем, у меня она утилитарная: обеспечить устойчивое функционирование институтов власти и социально-экономической развитие, бюджетный процесс и все сопутствующие вопросы, — цитирует его РИА Новости.

Вопрос о новом главе края встал после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Он находится в СИЗО «Лефортово».

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

21 июля Дегтярёва представили правительству региона.

Как писал NEWS.ru ранее, депутаты городской думы Хабаровска выразили надежду на конструктивный диалог с назначенным врио губернатора Михаилом Дегтярёвым. По словам заммэра Хабаровска по связям с общественностью и средствами массовой информации Дениса Митрофанова, власти надеются, что взаимодействие с Дегтярёвым будет направлено на улучшение города.