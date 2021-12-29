Дружелюбие включат в KPI для хабаровских чиновников

Понятие «дружелюбие» войдёт в KPI для хабаровских чиновников, заявил губернатор края Михаил Дегтярёв, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, развитием региона ближайшие пять лет будут заниматься еженедельно с начала января 2022 года.

Будем смотреть по каждому проекту из стратегии, как продвинулось, написано ли письмо, проведено ли совещание согласительное, утверждены ли границы, лимиты, получена ли поддержка федерального центра. Даже командировки чиновников будут увязаны со стратегией развития. Съездил в Москву, привёз решение — молодец. Не привёз — что ты там делал? Это региональный KPI для членов правительства и глав в том числе местной власти, — рассказал Дегтярёв.

Политик также отметил, что совещания в старом формате в 2022 году прекратят своё существование.

Уже сегодня научились работать: лимит 30–40 минут. Административный аппарат будет работать по-новому и с людьми, и с инвесторами. Инвестора отпугнул — значит, недружелюбный. Человеку, простому заявителю не помог, сделал отписку — значит, недружелюбный. Слово «дружелюбный» становится у нас уже привычным. Этот KPI я тоже буду учитывать при оценке работы чиновников, — уверен губернатор.

Ранее правительство России утвердило новые правила оценки эффективности чиновников. В частности, была введена система их мотивации в зависимости от качества работы по оказанию услуг гражданам.

Система мотивации распространяется на руководителей и служащих ведомств, государственных внебюджетных фондов и многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг. Две основные составляющие мотивации — результаты оценки качества и результаты работы с отзывами россиян.