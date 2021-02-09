«Де-юре это не измена»: Песков оценил призывы ФБК к санкциям против России

https://static.news.ru/photo/4baf0142-6abf-11eb-8ac9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Призывы представителей признанного в РФ иноагентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к США и Евросоюзу ввести санкции против России не являются госизменой с юридической точки зрения. Такую оценку ситуации дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Де-юре это не является противоправным поступком. <...> То [президенту США Джо] Байдену писали, то теперь пишут в Брюссель и требуют ввести санкции против наших сограждан. Де-факто эмоциональное отношение к этому абсолютно однозначно. Наверное, не стоит его описывать, — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что его личное отношение к ситуации не имеет значения. При этом он напомнил, что в парламенте уже озвучивалась инициатива приравнять подобные действия к преступным деяниям. Отношение к призывам ФБК большинства россиян, считает Песков, вполне очевидно.

В конце января ФБК призвал Джо Байдена ввести санкции против ряда высокопоставленных россиян. Хозяину Белого дома был предложен список из 35 фамилий. Соратники Навального в письме на имя Байдена указали, однако, что их устроят и санкции против «восьми российских представителей».

В этом коротком списке значатся, в частности, миллиардер Роман Абрамович и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Последний попал в «шорт-лист» за то, что якобы «покрывал отравление Навального».

Ранее NEWS.ru писал, что власти Германии предоставили блогеру Алексею Навальному доступ к архивам, касающимся президента РФ Владимира Путина, для подготовки двухчасового фильма о «дворце» в Геленджике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что сделать фильм было бы невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ и, скорее всего, со спецслужбами.

Лавров добавил, что Москва направила Берлину запрос, как Навальный получил доступ к архивам, касающимся президента России. По его словам, в ФРГ подтвердили, что доступ к материалам был действительно предоставлен.