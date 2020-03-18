https://static.news.ru/photo/7aa4713c-6906-11ea-9159-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Константин Косачёв поприветствовал инициативу своего немецкого коллеги Вальдемара Гердта отменить антироссийские санкции в условиях пандемии коронавируса. По мнению члена международного комитета Бундестага, ситуация с распространением заболевания серьёзно ударит по экономике Евросоюза.

Всё это давно пора было сделать. Когда политический результат не достигается, санкции не могут быть отменены, потому что это будет означать потерю лица для тех, кто их вводил. Вот сейчас замкнутый круг можно разорвать. С моей точки зрения, с такой инициативой достижения глобальной договорённости на этот счёт могли бы выступить Россия и другие государства, — сказал парламентарий в эфире НСН.

Ранее предложение Гердта прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он считает, что реализация инициативы немецкого политика встретит сопротивление со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая которая прочно увязывает вопрос снятия ограничений с разрешением ситуации в Донбассе.

Евросоюз подверг Россию масштабным санкциям из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины. Под ограничения попали физические и юридические лица, способствовавшие этим событиям. Их список довольно обширен, с ними прекращены бизнес-контакты и торговый оборот. От введения рестрикций пострадала не только экономика России, но и отчасти экономики европейских стран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что санкции Евросоюза против России не должны оставаться навсегда. При этом она отметила, что пока условия для снятия санкций не сложились.