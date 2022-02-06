Дата визита Путина в Турцию станет известна в ближайшие дни

Официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил о готовящемся визите российского президента Владимира Путина в Турцию. Дата станет известна в ближайшие дни, заявил представитель президента в эфире телеканала A haber.

Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни, — сказал Калын.

Представитель турецкого президента также добавил, что встреча Путина и Зеленского в Турции может быть реализована, если Москва даст положительный ответ. Киев на это своё согласие уже дал.

О визите Путина в Турцию накануне говорил глава МИД Мевлют Чавушоглу. По его словам, приезд российского лидера в Анкару возможен после его посещения открытия Олимпийских игр в Пекине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин воспользуется приглашением турецкого коллеги, как только позволят его графики и эпидемиологическая обстановка.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что российский лидер Владимир Путин прибудет с визитом в республику после поездки в Китай по случаю открытия зимних Олимпийских игр и переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Он также выразил надежду, что неспокойный период в отношениях между РФ и Украиной закончится, и подчеркнул, что готов содействовать этому.