https://static.news.ru/photo/e6bd9a66-d22e-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

В МИД Сирии считают, что совместное наземное патрулирование Турции и США планируемой зоны безопасности на северо-востоке страны — это признак агрессии.

Этот шаг представляет собой агрессию и направлен на затягивание кризиса в Сирии, — говорится в заявлении ведомства.

Дамаск полагает, что действия этих стран нарушают международное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии. Кроме того, сирийские дипломаты подчёркивают, что не приемлют «так называемую зону безопасности», и выражают готовность противостоять проектам, подрывающим единство республики.

Как писал News.ru, военнослужащие Турции и США приступили к первому совместному наземному патрулированию планируемой зоны безопасности в Сирии. Шесть турецких бронетранспортёров пересекли границу и отправились к расположению американского конвоя. Конвой выдвинулся с участка турецко-сирийской границы в 30 км к востоку от города Акчале турецкой провинции Шанлыурфа.