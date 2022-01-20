Daily Express: Великобритания готова эвакуировать дипломатов с Украины

Власти Великобритании готовы в случае возможного вторжения России на территорию Украины эвакуировать представителей своих дипломатических ведомств и других граждан, находящихся в стране, пишет Daily Express. Отмечается, что специальная авиадесантная служба (SAS) приведена в состояние готовности для вывоза британцев.

По данным издания, это было сделано после заявления главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что сражение британских войск с российскими на территории Украины «крайне маловероятно». Уточняется, что окончательное решение о вывозе дипломатов примет генерал-лейтенант Чарли Стрикленд, который сейчас проводит оценку ситуации.

Ранее Уоллес заявил, что Россия является ядерной державой с заслуживающей гордости историей и не должна опасаться НАТО, Украины или других стран. По его словам, из всех государств на Европейском континенте у России самая большая по численности армия.

При этом он добавил, что Великобритания начнёт поставлять на Украину лёгкое противотанковое вооружение для оборонных целей из-за действий России в регионе. По его словам, поставляемое вооружение не представляет угрозы для Москвы.