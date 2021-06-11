Групповой снимок участников G7 стал мемом

https://static.news.ru/photo/bbb2feb4-cb9d-11eb-b4e9-96000091f725_660.jpg Фото: Jack Hill/The Times/ТАСС

Фотография, где участники Группы семи позируют на саммите G7, стала поводом для множества шуток. Соблюдающих социальную дистанцию политиков сравнили с «игрушечными фигурками».

Пользователям соцсетей снимок показался забавным, и они превратили его в мем. Некоторые сравнили мировых лидеров с участниками хора или музыкальной поп-группы.

С 11 по 13 июня в Великобритании проходит традиционный саммит G7. Мероприятие проводится в городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Ранее в Евросовете заявили, что тема России на саммите G7 станет одной из главных.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили деятельность КНР и России во время саммита G7, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-релиз канцелярии главы правительства Соединённого Королевства.