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Групповой снимок участников G7 стал мемом

19:40, 12 июня 2021
Фото: Jack Hill/The Times/ТАСС

Фотография, где участники Группы семи позируют на саммите G7, стала поводом для множества шуток. Соблюдающих социальную дистанцию политиков сравнили с «игрушечными фигурками». 

Пользователям соцсетей снимок показался забавным, и они превратили его в мем. Некоторые сравнили мировых лидеров с участниками хора или музыкальной поп-группы. 

С 11 по 13 июня в Великобритании проходит традиционный саммит G7. Мероприятие проводится в городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Ранее в Евросовете заявили, что тема России на саммите G7 станет одной из главных.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили деятельность КНР и России во время саммита G7, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-релиз канцелярии главы правительства Соединённого Королевства.

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