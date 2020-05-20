CША направили в Россию первую партию аппаратов ИВЛ

Военный самолёт C-17 Соединённых Штатов влетел в Россию из США. Он должен доставить аппараты искусственной вентиляции лёгких.
РФ передадут 50 аппаратов ИВЛ американского производства,
Мы с гордостью помогаем россиянам бороться с этим кризисом, — подчеркнул информатор журналистов.
Ранее NEWS.ru писал, что 12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия произошёл пожар. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Также пожар произошёл в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Там тоже загорелся аппарат ИВЛ. Оба устройства были произведены на Уральском приборостроительном заводе.
В результате инцидентов погибли шесть пациентов. Сразу после происшествий производство аппаратов ИВЛ приостановили, а с 12 мая Росздравнадзор наложил запрет на использование приборов, изготовленных в Екатеринбурге, на всей территории страны.
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