CША направили в Россию первую партию аппаратов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/e8afbeba-9ab7-11ea-a716-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce R. Bennett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный самолёт C-17 Соединённых Штатов влетел в Россию из США. Он должен доставить аппараты искусственной вентиляции лёгких.

РФ передадут 50 аппаратов ИВЛ американского производства, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в Агентстве по международному развитию. Самолёт вылетел с базы Чарлстон в Южной Каролине и прибудет в Москву.

Мы с гордостью помогаем россиянам бороться с этим кризисом, — подчеркнул информатор журналистов.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия произошёл пожар. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Также пожар произошёл в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Там тоже загорелся аппарат ИВЛ. Оба устройства были произведены на Уральском приборостроительном заводе.

В результате инцидентов погибли шесть пациентов. Сразу после происшествий производство аппаратов ИВЛ приостановили, а с 12 мая Росздравнадзор наложил запрет на использование приборов, изготовленных в Екатеринбурге, на всей территории страны.