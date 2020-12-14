COVID выборам не помеха

Действительно, на фоне роста наступления COVID-19 политические партии вынуждены в значительной степени корректировать свою повестку. Пошли разговоры о перенесении партийных съездов на февраль, а то и на будущую весну. Но ЛДПР первой рискнула провести партийные посиделки под сводки о числе заразившихся. Так, жириновцы, недавно одарившие своего вождя лимузином Auris за 35 миллионов, дали официальный старт собственной парламентской кампании. При том, что на местах, включая Москву, предвыборные штабы партией уже сформированы.

Жириновцы создали прецедент, пока остальные всё ещё раздумывают. А главное, ЛДПР показала, как технически проводить съезд в эпоху пандемии и всеобщих ограничений. Собственно, партии и «зависали» по той причине, что съезды требуют прибытия множества участников из десятков регионов страны, включая и самые неблагополучные в плане эпидемиологической обстановки. Да и успеть вакцинировать всех делегатов в этом году вряд ли получится.

В принципе, теория допускала проведение съездов, что называется, на удалёнке, в онлайн-режиме. Однако такая процедура не отработана и юридически не отрегулирована. Существует масса организационных нюансов, которые могут не позволить принять материалы партийных форумов в качестве официальных и юридически безупречных документов. В частности, непонятно, как а таком режиме проводить тайное голосование. А потому на примере съезда ЛДПР аналитики соперников либерал-демократов и сделают выводы о реальности таких политических суррогатов.

ldpr.ru

В этой связи особенно интересна будет позиция партии власти. Как мы помним, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак говорил о проведении партийного съезда как бы в два этапа. В ноябре-декабре первый этап, эдакий съезд победителей: подведение итогов сентябрьского единого дня голосования (ЕДГ), пафосные речи, награждение особо отличившихся в проведении многочисленных предвыборных кампаний. Речь могла бы идти, скорее, даже о пиар-мероприятии, призванном поднять престиж партии. А второй этап намечался на весну — начало лета, когда пришло бы время составлять списки кандидатов и подводить итоги традиционных праймериз.

Понятно, что на фоне второй волны (или хвоста еще первой?) идея первого этапа пока подвисла. Но теперь возможно, что только «пока». Тем более, считается, что сам факт отложенного съезда бьёт по позициям партийного лидера Дмитрия Медведева, поскольку разного рода согласования окончательно уходят из публичной сферы в область компромиссов разных башен, между которыми уже наблюдается конкуренция по составлению будущих предвыборных списков. А это на деле ослабляет позиции Дмитрия Анатольевича, для которого важна публично зарезервированная позиция.

Тем более, что возглавляемая им «Единая Россия» остаётся и его главным личным политическим ресурсом. Особенно если, как предсказывают некоторые плющевые пророки, вопрос о преемнике в той или иной форме встанет в реале. И в этой связи лично для Медведева крайне важно своим уверенным выступлением на съезде положить конец навязчивым разговорам о возможной «свадьбе» партии с новым премьером Михаилом Мишустиным.

А учитывая, что грядёт каникулярная пауза, которая может затянуться, то вариант форсирования проведения «пандемийного» съезда по новым правилам вновь приобретает актуальность. Правящей партии, которой чуть не прочат утерю конституционного большинства в новом составе Госдумы, нельзя уходить из общенациональной повестки.