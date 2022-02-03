ЦОДД: загруженность дорог Москвы снизилась из-за коронавируса

На прошедшей неделе (24–30 января) загруженность дорог Москвы значительно снизилась по сравнению с неделей до этого, сообщили NEWS.ru в ЦОДД. В ведомстве связали изменение транспортной ситуации с призывом мэра города Сергея Собянина к работодателям перевести сотрудников на удалённую работу.

По поручению мэра Москвы многие компании перевели своих сотрудников на удалённую работу. На дорогах стало заметно свободнее: максимальная загруженность была зафиксирована в пятницу, 28 января, и составила всего семь баллов, в то время как неделей ранее пятничные заторы оценивались в девять баллов при равнозначных сложных погодных условиях, — подчеркнули в пресс-службе ЦОДД.

Там отметили, что на прошедшей рабочей неделе в среднем по дорогам города проезжало 2,7 млн машин в сутки — это на 30 тысяч меньше, чем за неделю до этого.

3 февраля в России был установлен очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки — 155 768 человек. Случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в 83 регионах страны. По состоянию на 3 февраля в России число госпитализаций за сутки составило 17 792 человека, рост составил по сравнению с предшествующими сутками 3,4%. Увеличение количества госпитализаций зарегистрировано в 48 регионах. При этом есть и тенденция к снижению числа госпитализаций — оно произошло в 37 регионах государства.