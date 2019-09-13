https://static.news.ru/photo/a1bfaf02-d60d-11e9-b3bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

МИД России выразил возмущение по поводу «циничного решения» властей Праги о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Ведомство сожалеет, что Чехия допустила такой шаг.

Монумент собираются убрать с постамента и переместить в один из музеев столицы республики. Кроме того, руководство города планирует провести конкурс на создание мемориала героям-освободителям Праги в 1945 году, рассказал староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж.

Возмущены циничным решением муниципальных властей района Прага-6 о переносе находящегося в этой части чешской столицы памятника маршалу Советского Союза И.С. Коневу <...> По-прежнему считаем этот шаг нарушением положений двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года, — говорится в сообщении на официальном сайте МИД России .

По словам президента Чехии Милоша Земана, ситуация вокруг памятника Коневу является позором для страны.

Как писал News.ru, ранее посольство РФ в Чехии прокомментировало решение совета городского района Прага-6 о переносе памятника в музей. Дипломаты заявили, что намерение властей чешской столицы является возмутительным.