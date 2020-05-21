ЦИК уточнила порядок подготовки к голосованию по поправкам к Конституции

https://static.news.ru/photo/a98b4102-9b82-11ea-a0bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбирком России опубликовал постановление, направленное на возобновление действий по подготовке к проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.

Согласно постановлению, снимаются ранее наложенные финансовые ограничения на действия по подготовке к голосованию по Конституции, уточняет ТАСС.

Как писал NEWS.ru, власти России в качестве возможной даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию рассматривают 24 июня 2020 года. Этот день имеет символическое значение, так как связан с проведением Парада Победы на Красной площади в 1945 году.

Ранее глава государства во время видеообращения к гражданам заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ будет перенесено. Путин подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса приоритетом являются здоровье и безопасность людей.

Госдума ранее приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков. Ещё одна поправка говорит об обнулении предыдущих президентских сроков после принятия обновлённой Конституции. Также бывший глава государства получает право на пожизненное членство в Совфеде.