https://static.news.ru/photo/853b347a-bd1a-11e9-b620-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России сообщила, что прекращение текущей избирательной кампании в Москве не предусмотрено законодательством. Это возможно исключительно в судебном порядке в случае отмены решения Мосгордумы о проведении выборов.

Основаниями для отмены могут являться нарушения, связанные с принятием соответствующего решения. Однако на сегодняшний день назначение московских выборов не оспаривается в суде.

По данным ЦИК, этот механизм гарантирует невмешательство в выборы государственных органов, а также обеспечивает принцип обязательности проведения голосования.

В комиссии отметили, что не являются вышестоящей организацией по отношению к МГИК, так как российский ЦИК не входит в число комиссий, организующих и обеспечивающих подготовку и проведение выборов в Мосгордуму, сообщается на сайте ЦИК.

Как ранее писал News.ru, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что дату проведения выборов в Московскую городскую думу перенести невозможно. По её словам, такая возможность не предусмотрена действующим законодательством.