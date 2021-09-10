ЦИК рассмотрит заявление Шевченко об исключённом кандидате от его партии

Центральная избирательная комиссия рассмотрит заявление лидера РПСС Максима Шевченко, которое он озвучил во время дебатов на Первом канале: по его мнению, кандидата в депутаты Госдумы РФ от его партии Дмитрия Потапенко исключили из голосования не из-за владения акциями зарубежных компаний, а на основании наличия активов в российских предприятиях. Об этом пишут РИА Новости.

Мы найдём возможность посмотреть это всё и проанализировать, — заявила секретарь ЦИК Наталья Бударина.

Член ЦИК Николай Левичев добавил, что Максим Шевченко решил обнародовать решение Верховного суда исключить кандидатуру Потапенко из списка кандидатов в депутаты на основании владения акциями «Яндекса» и «Сбера» «и сделал ряд жёстких заявлений по поводу того, что же делать гражданам, приобретающим такие акции». Сейчас в ЦИК обсуждается вопрос о необходимости опровержения данной информации.

Ранее ЦИК перечислила те компании, акциями которых владеет Потапенко. Среди них можно выделить Apple, AT&T, Bank of America, CBOM Finance, Chevron, Citibank, FinEx, Ford и другие.