ЦИК: проголосовать по поправкам дважды будет невозможно

https://static.news.ru/photo/7c3745b8-b22d-11ea-8b4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина рассказала о процедуре голосования по поправкам в Конституцию. По её словам, возможность «двойного голосования» будет полностью исключена.

Она отметила, что вся необходимая информация будет отмечена в едином списке участников голосования. Участковые комиссии увидят информацию о том, что кто-то исключён из списка, так как голосует в другом месте или дистанционно, передаёт РИА Новости.

Мы полностью гарантируем отсутствие какой-либо возможности «двойного счёта», двойного голосования. Участковые комиссии будут освобождены от необходимости заглядывать в сводные ведомости, реестры, — подчеркнула она.

Как писал NEWS.ru, изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

Общероссийское голосование, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).