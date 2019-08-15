https://static.news.ru/photo/0b89623a-bf60-11e9-a958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что до конца августа у россиян появится возможность подать заявление о голосовании на дому через Интернет.

Сейчас на сайте Госуслуг действует семь сервисов, связанных с выборами. В ближайшее время планируется запуск ещё двух, передаёт РИА Новости .

В августе мы запускаем еще один цифровой сервис. Интересный, на наш взгляд. У нас достаточно большая группа людей, которые, к сожалению, не всегда имеют возможность выйти из дома по тем или иным обстоятельствам, и мы даём им возможность на этом сервисе подать заявление о голосовании на дому, — подчеркнул он.

Чиновник отметил, что считает нововведение важным, так как оно позволяет упорядочить голосование на дому.

Ранее News.ru писал, что глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к председателю ЦИК Элле Памфиловой с призывом уволить председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. По его словам, на месте Памфиловой он бы немедленно отправил Горбунова в отставку, как того просят кандидаты в депутаты Мосгордумы.