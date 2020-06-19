С самого начала работы над организацией голосования за поправки в Конституцию РФ Центризбирком продемонстрировал свою независимость от альтернативной точки зрения. Ещё в феврале ЦИК единогласно принял решение распустить научно-экспертный совет и разработал новый формат взаимодействия с экспертами. Затем зампредседателя комиссии Николай Булаев сравнил последних с детьми или щенками, которые лают. Сегодня ЦИК неуклонно продолжает работать самостоятельно, ограничив своё взаимодействие с профессиональным сообществом представителями региональных общественных палат и федеральной ОП. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, такая позиция Центризбиркома может негативно сказаться при легитимации итогов самого голосования.

Сжатые сроки или суровый дедлайн

Согласно официальной информации, наблюдателями на голосовании могут стать более 500 тысяч человек. По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, такое число оправданно в связи с тем, что процесс волеизъявления распределён по времени по санитарно-эпидемиологическим соображениям и будет длиться с 25 июня по 1 июля.

Вместе с тем исполнительный директор Мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев считает, что организаторы голосования принимают довольно странное решение относительно независимого наблюдения, отдавая этот вопрос на откуп только Общественной палате. По его мнению, по сути, здесь можно говорить о государственном наблюдении, которое ещё больше усугубит легитимацию итогов голосования за поправки в Конституцию.

Все кому не лень будут говорить о том, что результаты фиктивны, имея при том на руках адекватные доводы в свою пользу. Впрочем, организаторов выборов это, похоже, не волнует. При этом очевидно, что большинство и так проголосует за поправки. Всего-то необходимо провести нормальную кампанию. Не слушая мнения экспертов, которые, кстати, также участвуют в процессе признания голосования честным и открытым, ЦИК с гордо поднятой головой предпочитает заниматься работой самостоятельно, привлекая к ней лишь необходимые процессуально организации. Роман Коломойцев исполнительный директор Центра «Группа 32» исполнительный директор Центра «Группа 32»

По словам Коломойцева, в Центризбиркоме не могут доходчиво и убедительно разъяснить экспертам и независимым наблюдательским сообществам, чтобы они могли донести адекватную и конструктивную позицию до целевой аудитории. А тем временем люди, которым менее чем через две недели нужно будет пойти и проголосовать, всерьёз сомневаются в своём выборе, ведь многим до сих пор не ясны ни суть поправок, ни сама процедура голосования.

Согласно официальным источникам, население положительно оценивает работу Центризбиркома. Так, ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, которые свидетельствуют о том, что, по мнению порядка 75% респондентов, ЦИК хорошо справляется со своими обязанностями. Опрошенные также доверяют председателю комиссии Элле Памфиловой. Кроме того, 42% россиян, которые собираются участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию, верят, что результаты будут достоверными, сообщают социологи.

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Как отметил в разговоре с NEWS.ru президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов, всю подготовительную работу ЦИК ведёт планово и в очень сжатые сроки.

Весной велось вялотекущее информирование. К нему сейчас добавилась организационная работа — оформление участков, распределение средств индивидуальной защиты. Плюс идёт плотное взаимодействие с Общественной палатой РФ, с общественными палатами регионов с точки зрения определения количества наблюдателей. Плюс, конечно, подготовка участков: кроме средств индивидуальной защиты, это и разметки, и размещение на участке, потому что формат будет явно другой, с учётом незакончившейся эпидемии, особенно в некоторых регионах. Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов

Смирнов отмечает, что используются достаточно стандартные приёмы в организационной и информационной работе. К примеру, размещают небольшие плакаты — что за поправки, как можно проголосовать. В регионах начались и явочные проекты — лотереи, концерты и другие мероприятия, с учётом эпидемиологической обстановки.

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Другое дело, что сам участник голосования ко всему этому относится по большей части спокойно, потому что сказываются и летний сезон, и усталость от карантина, и экономическая тяжесть положения. Просвета явного людям не видно. По этой причине ощущается определённый протест, в том числе не исключено протестное голосование «ногами», то есть люди не захотят прийти с учётом жары и предпочтут пойти в парк, уехать на дачу или в деревню, — добавил эксперт.

А будет ли проблема

По словам руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачёва, нынешняя ситуация не даёт оснований для вынесения вердикта. Политолог уверен, что в этой связи нужно дождаться результатов выборов и уже наблюдать за реакцией граждан России.

Памфиловой, конечно, хотелось бы сохранить репутацию и лицо в связи с предстоящим голосованием, но критика в любом случае будет в силу особенностей процедуры. И мы знаем, собственно говоря, о претензиях «Голоса» и многих других. С другой стороны, легитимация результата определяется отношением к этому результату проголосовавших — поверят или нет. Какие бы претензии ни были сейчас, если по итогам голосования большинство сочтут, что оно передаёт их волеизъявление адекватно, все эти претензии останутся уделом узкого круга специалистов по выборным процессам — независимых наблюдателей, юристов. Если же людям покажется, что итоги не вполне адекватно передают их волеизъявление, тогда всё то, что сейчас звучит в узком кругу, может стать достоянием широкой общественности. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Эксперт отмечает, что оценки давать сегодня рано, не стоит обвинять ЦИК в некачественной работе только исходя из презумпции виновности.

На самом деле главное — не обижаться на тех, кто указывает на отдельные проблемы и недостатки, и не рушить отношения с экспертным сообществом только потому, что эксперты не всегда приятные и удобные вопросы поднимают. Легитимация — ключевое понятие для этого процесса. И как ЦИК собирается это делать, отталкивая экспертов, — посмотрим, — добавляет Калачёв.

Напомним, общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране и объявленного карантина. Затем глава государства Владимир Путин объявил, что плебисцит пройдёт 1 июля. Кроме того, ЦИК принял решение об организации досрочного голосования, которое начнётся 25 июня.