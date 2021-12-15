ЦИК планирует расширить проведение онлайн-голосования в 2022 году

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила о планах комиссии в следующем году расширить применение дистанционного голосования на выборах. Она отметила, что расширения планируются в нескольких регионах России. Её слова приводит ТАСС.

Мы предполагаем тоже в ряде регионов [проведение ДЭГ на выборах в 2022 году]. И немножко, не сильно расширить в этом году проведение дистанционного электронного голосования, — рассказала Памфилова.

3 декабря на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель ЦИК заявила, что при организации выборов необходимо решить вопрос с уровнем доверия населения к ним, чтобы механизм гражданского контроля был понятен каждому избирателю. Весьма перспективным в этом смысле является электронное голосование. Глава Центризбиркома отметила, что электронное голосование не замещает и не подменяет традиционный вариант голосования.

Ранее Памфилова назвала удачной систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму. По её словам, ЦИК и дальше намерен «идти по этому пути».