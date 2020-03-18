Центральная избирательная комиссия передала бывшему секретарю отделения «Единой России» в Иркутской области мандат депутата Государственной думы Ольги Баталиной, которая ушла работать в Министерство труда РФ.
Постановление ЦИК было принято в среду, 18 марта.
Передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального Собрания РФ седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия» Соколу Сергею Михайловичу, — цитирует постановление РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что 28 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета «Единой России» Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты.
Позднее, 28 марта, стало известно, что председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушёл в отставку. Политик заявил, что в скором времени получит мандат депутата Госдумы, принадлежавший Ольге Баталиной.