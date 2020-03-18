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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к западным партнёрам в шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Он посоветовал им заняться собственными проблемами, а не вводить антироссийские санкции.

Российская экономика давно адаптировалась к любому давлению. Если до сих пор не удалось «порвать её в клочья», может, стоит направить свой пыл на действительно существенные для человечества проблемы? Например, на...