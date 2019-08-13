https://static.news.ru/photo/9963f56a-bdd6-11e9-9edf-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Гудков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кандидаты в депутаты Мосгордумы Геннадий Гудков (2 округ), Александр Соловьёв (3 округ) и Иван Кульнев (23 округ) получили от Центризбиркома официальный отказ в регистрации.

Комиссия посчитала, что политики превысили количество неверных подписей, передаёт « Интерфакс ». Кроме того, Гудков не указал информацию о недвижимости своей жены в Болгарии.

Завтра на заседании будем решать вопрос с Константином Янкаускасом. Мы рассмотрим все аспекты. Если есть хоть малейшая возможность, будем рассматривать, — отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее News.ru писал, что масштабный митинг на проспекте Сахарова 3 августа стал уже пятой массовой акцией протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Три из них не были согласованы с властями и завершились силовым разгоном и массовыми задержаниями. 27 июля и 3 августа в автозаки отправилось около двух тысяч человек, часть из которых не имели отношения к протестам. СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому сейчас проходит 13 человек.