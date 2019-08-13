Кандидаты в депутаты Мосгордумы Геннадий Гудков (2 округ), Александр Соловьёв (3 округ) и Иван Кульнев (23 округ) получили от Центризбиркома официальный отказ в регистрации.
Комиссия посчитала, что политики превысили количество неверных подписей, передаёт «
Завтра на заседании будем решать вопрос с Константином Янкаускасом. Мы рассмотрим все аспекты. Если есть хоть малейшая возможность, будем рассматривать, — отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее News.ru писал, что масштабный митинг на проспекте Сахарова 3 августа стал уже пятой массовой акцией протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Три из них не были согласованы с властями и завершились силовым разгоном и массовыми задержаниями. 27 июля и 3 августа в автозаки отправилось около двух тысяч человек, часть из которых не имели отношения к протестам. СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому сейчас проходит 13 человек.