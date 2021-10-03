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Актёр Владимир Машков получит мандат депутата Госдумы

11:03, 04 октября 2021
Актёр Владимир Машков получит мандат депутата Госдумы Владимир Машков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Центризбирком намерен передать вакантный мандат депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» художественному руководителю Московского театра Олега Табакова актёру Владимиру Машкову. Об этом говорится в постановлении ЦИК, которое планируется принять на заседании.

Отмечается, что вакантный мандат знаменитость получит от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной — региональная группа номер 38 (город Москва). Заседание началось в 11:00 по столичному времени. Проект повестки дня отмечен номером 62.

1 октября президент Владимир Путин подписал указ о первом заседании Государственной думы нового созыва. Парламентарии соберутся 12 октября. Выборы в Госдуму прошли 17–19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные.

Ранее сообщалось, что заместитель министра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина может отказаться от места в Госдуме VIII созыва. Предполагается, что она станет губернатором одного из российских регионов.

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