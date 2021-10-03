Актёр Владимир Машков получит мандат депутата Госдумы

Центризбирком намерен передать вакантный мандат депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» художественному руководителю Московского театра Олега Табакова актёру Владимиру Машкову. Об этом говорится в постановлении ЦИК, которое планируется принять на заседании.
Отмечается, что вакантный мандат знаменитость
1 октября президент Владимир Путин подписал указ о первом заседании Государственной думы нового созыва. Парламентарии соберутся 12 октября. Выборы в Госдуму прошли 17–19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные.
Ранее сообщалось, что заместитель министра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина может отказаться от места в Госдуме VIII созыва. Предполагается, что она станет губернатором одного из российских регионов.