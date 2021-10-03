Актёр Владимир Машков получит мандат депутата Госдумы

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Москва находится в ожидании реакции от Лондона на опубликованный доклад, где говорится о том, что посольству Великобритании в РФ были выделены средства на поддержку в 2020–2023 годах ряда изданий и НКО, часть из которых признаны иностранными агентами. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идёт об «Общем плане работы посольства Великобритании в России в 2019–2023 годах». Захарова подчеркнула, что внешнеполитическое ведомство Британии «изо всех сил не комментирует» обнародованные документы, которые сообщают о работе...