ЦИК обработала 97% протоколов на выборах в Госдуму

«Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,79%, следует из данных Центральной избирательной комиссии после обработки 97% протоколов. Кандидаты от этой партии побеждают на выборах в Госдуму в 199 одномандатных округах из 225. Единороссы сохраняют конституционное большинство в Госдуме.

В соответствии с результатами обработанных протоколов, КПРФ занимает второе место с 19,07%, ЛДПР расположилась на третьей позиции с 7,47%, за ней идут партии СРЗП (7,41%) и «Новые люди» (5,37%).

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» потребовала пересчёта голосов в Якутии из-за победы КПРФ. Председатель ЦИК Якутии Евгений Фёдоров сообщил, что заявления партий передадут тем ТИК, по которым возникли разногласия. После их рассмотрения в течение дня заявления передадут на уровень ЦИК республики.

NEWS.ru проанализировал предварительные результаты выборов. Нижняя палата получает «Новых людей» и больше представителей левых сил. «Единая Россия» продолжает контролировать конституционное большинство.