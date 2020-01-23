https://static.news.ru/photo/e3bd9236-3de4-11ea-9dc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия РФ выступает против голосования по изменениям в Конституции в электронном формате, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По электронному голосованию спорный вопрос... ЦИК и её позиция: мы в данном случае на этом общероссийском голосовании против, — сказала Памфилова.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил изменить Конституцию РФ. Он заявил о необходимости закрепить в Основном законе страны приоритет российских законов над международными, встроить местное самоуправление в вертикаль власти, усилить статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, поставить судей в зависимость от президента и Совета Федерации, ввести дополнительные ограничения для занятия должности президента и ряд других мер.

Как ранее писал NEWS.ru, наблюдение за проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию могла бы организовать Общественная палата, считает глава ЦИК России Элла Памфилова.