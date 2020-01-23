Центральная избирательная комиссия РФ выступает против голосования по изменениям в Конституции в электронном формате, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
По электронному голосованию спорный вопрос... ЦИК и её позиция: мы в данном случае на этом общероссийском голосовании против, — сказала Памфилова.
15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию
Как ранее писал NEWS.ru, наблюдение за проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию могла бы организовать Общественная палата, считает глава ЦИК России Элла Памфилова.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен