ЦИК не нашла в зарубежных СМИ ни одного правдивого материала о выборах в РФ

https://static.news.ru/photo/1f4b03d4-fe73-11ea-9ac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбирком не смог найти ни одного политически нейтрального материала о едином дне голосования в России в иностранных средствах массовой информации. Об этом сообщил член ЦИК Александр Клюкин на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Сделали анализ зарубежных публикаций, освещающих единый день голосования. Не нашли ни одного материала о выборах хотя бы политически нейтрального. Уже не говорю об объективности или беспристрастности, — цитирует ТАСС представителя комиссии.

В качестве примера Клюкин привёл Deutsche Welle. С 2017 года по настоящее время на сайте издания были опубликованы 282 материала на тему выборов в России и 41 видео сатирического шоу. И во всех навязывается тема борьбы власти и общества. В публикациях, как правило, содержится критика избирательного процесса, указание на массовые фальсификации и дискредитация процедур, в том числе трёхдневного голосования.

Член Центризбиркома добавил, что избиратели в России давно научились отличать критику от спекуляций и намеренных искажений.

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал итоги состоявшегося 13 сентября единого дня голосования. По его словам, выборы глав регионов прошли с высоким уровнем конкуренции. Кроме того, он уверен, что наблюдатели зафиксировали снижение количества жалоб избирателей по сравнению с 2019 годом.

Выборы разных уровней в российских регионах состоялись в единый день голосования 13 сентября. Некоторые губернаторы, которые боролись за переизбрание, заручились поддержкой президента для участия в кампании. Как передавал NEWS.ru, «Единая Россия» утратила лидерство в гордумах сразу трёх региональных столиц. На выборах в законодательные собрания Тамбова, Новосибирска и Томска единороссы не смогли обеспечить себе большинство голосов.