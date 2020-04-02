ЦИК может перенести выборы в регионах из-за коронавируса

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США, Великобритания, Украина, Евросоюз и Грузия не дали Генассамблее ООН принять проект резолюции России по снятию односторонних санкций в рамках борьбы с коронавирусом.

Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами, — прокомментировали в российском...