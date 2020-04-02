Политика

ЦИК может перенести выборы в регионах из-за коронавируса

09:17, 03 апреля 2020
Фото: Celestino Arce Lavin/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрит возможность переноса выборов в регионах в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.

Заседание по данному вопросу начнётся 3 апреля в 12:00 мск, сообщает Life.

Об отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов Российской Федерации, — говорится в тексте повестки предстоящего заседания, которое пройдёт в режиме видео-конференц-связи.

Как ранее писал NEWS.ru, выборы глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа состоятся в единый день голосования. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

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