ЦИК может перенести выборы в регионах из-за коронавируса

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрит возможность переноса выборов в регионах в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.
Заседание по данному вопросу начнётся 3 апреля в 12:00 мск, сообщает
Об отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов Российской Федерации, — говорится в тексте повестки предстоящего заседания, которое пройдёт в режиме видео-конференц-связи.
Как ранее писал NEWS.ru, выборы глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа состоятся в единый день голосования. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.
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