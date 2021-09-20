ЦИК: кибератаки на ведомство продолжились и в ночь после выборов

Член Центризбиркома Антон Лопатин сообщил, что кибератаки на ведомство продолжились и ночью после завершения выборов в Госдуму РФ, однако система сработала штатно, передают РИА Новости.



Атаки продолжались, но система отработала в штатном режиме без каких-либо сбоев, — признался Лопатин.

Незадолго до этого глава ЦИК Элла Памфилова назвала «катастрофой» беспрецедентные атаки на ведомство. По её словам, примерно 50% атак осуществляются из Соединённых Штатов, однако и в России есть провокаторы (10%).

В этом году выборы проходили три дня, с 17 по 19 сентября, ежедневно с 08:00 до 20:00. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах. Госдума избирается сроком на пять лет. Половина депутатов была избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Явка на выборы в Госдуму на 18:00 воскресенья превысила 45%. Итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5%.

«Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,42%, следует из данных Центральной избирательной комиссии после обработки 80% протоколов. Кандидаты от этой партии лидируют на выборах в Госдуму в 194 одномандатных округах из 225. Единороссы сохраняют конституционное большинство в Госдуме.

Ранее стало известно, кого россияне выбрали новыми губернаторами округов России. Завершилось голосование на выборы в Госдуму РФ, а также на места в парламенте и должности глав регионов.