ЦИК: Касьянова не пустили на выборы президента по политическим мотивам

https://static.news.ru/photo/10d40a8e-76ab-11eb-928e-96000091f725_660.jpg Михаил Касьянов Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look POress

Центризбирком отказал политику Михаилу Касьянову в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах в 2008 году по политическим мотивам, сообщили в ЦИК. При этом формально он не смог претендовать на пост главы государства из-за низкого качества собранных подписей.

Ранее член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин рассказал, что стали известны сроки общероссийского тестирования системы онлайн-голосования на выборах 2021 года. По его словам, оно пройдёт с 17 марта по 21 мая, а победителей определят с 12 по 14 мая.

Впервые онлайн-голосование было использовано на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре 2019 года. Затем практику распространили на голосование по поправкам в Конституцию. Тогда дистанционно могли отдать голос жители Москвы и Нижегородской области, писал NEWS.ru.