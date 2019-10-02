Центральная избирательная комиссия хочет обязать МВД предоставлять более полную информацию об избирателях. Это связано с затруднениями при идентификации граждан в случае сбора подписей за кандидатов.
О том, что ЦИК намерена требовать пересмотреть существующее с полицией соглашение, пишет «
При этом избиркомы не всегда могли добиться от территориальных отделений полиции данных, необходимых для проверки. В ряде случаев сотрудники МВД ограничивались ответами «неправильная серия паспорта» либо «неверный адрес регистрации», не уточняя при этом, какие данные верные.
Собеседники издания в ЦИК признают, что существующее соглашение со стражами порядка «имеет расплывчатые формулировки». Благодаря этому сотрудники МВД «могут целое досье на человека прислать или же отделаться отпиской». В связи с этим возглавляемая Эллой Памфиловой инстанция и хочет изменить упомянутое соглашение.
Ранее ЦИК заявляла, что намерена усовершенствовать процедуру сбора подписей в поддержку кандидатов на выборы, так как существующий механизм устарел.
В июле 2019 года столичный избирком отказал в регистрации независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы. Комиссия заявила, что собранные политиками подписи были фальшивыми, и не приняла доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались.
Решение о недопуске на выборы вызвало волну протестов в Москве. Многотысячные акции прошли в столице 27 июля и 3 августа и закончились жестоким разгоном и уголовными делами о массовых беспорядках, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен