https://static.news.ru/photo/6cecddea-e4ef-11e9-b1f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Центральная избирательная комиссия хочет обязать МВД предоставлять более полную информацию об избирателях. Это связано с затруднениями при идентификации граждан в случае сбора подписей за кандидатов.

О том, что ЦИК намерена требовать пересмотреть существующее с полицией соглашение, пишет « Коммерсант ». Поводом послужила ситуация с недопуском независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму 8 сентября из-за отбракованных подписных листов. Среди основных причин этого брака называлось расхождение данных избирателя в подписном листе с базой МВД.

При этом избиркомы не всегда могли добиться от территориальных отделений полиции данных, необходимых для проверки. В ряде случаев сотрудники МВД ограничивались ответами «неправильная серия паспорта» либо «неверный адрес регистрации», не уточняя при этом, какие данные верные.

Собеседники издания в ЦИК признают, что существующее соглашение со стражами порядка «имеет расплывчатые формулировки». Благодаря этому сотрудники МВД «могут целое досье на человека прислать или же отделаться отпиской». В связи с этим возглавляемая Эллой Памфиловой инстанция и хочет изменить упомянутое соглашение.

Ранее ЦИК заявляла, что намерена усовершенствовать процедуру сбора подписей в поддержку кандидатов на выборы, так как существующий механизм устарел.

В июле 2019 года столичный избирком отказал в регистрации независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы. Комиссия заявила, что собранные политиками подписи были фальшивыми, и не приняла доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались.

Решение о недопуске на выборы вызвало волну протестов в Москве. Многотысячные акции прошли в столице 27 июля и 3 августа и закончились жестоким разгоном и уголовными делами о массовых беспорядках, писал News.ru.