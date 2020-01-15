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Центризбирком России готов провести всенародное голосование по поправкам в конституцию. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, ЦИК проведёт голосование в любой момент, когда назреет необходимость и будут сформулированы поправки в Основной закон государства.

Это наша работа. Мы это всегда имеем в виду, формируем планы бюджета на каждый год, — сказала Памфилова «Интерфаксу».

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил провести народное голосование по всему пакету предложенных им поправок в Конституцию РФ. Он также считает, что необходимо закрепить приоритет конституции в правовом пространстве России и отразить в ней принципы единой системы публичной власти, писал NEWS.ru.