Чуйка появилась: политолог ответил Познеру на слова о завистливых россиянах

https://static.news.ru/photo/3c4f93e2-3e3c-11eb-8da8-fa163e074e61_660.jpg Евгений Сатановский Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Политический эксперт Евгений Сатановский прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о россиянах, у которых якобы из-за зависти и неграмотности выработалось негативное отношение к демократии.

Демократия не мешает торговать рабами и пытать пленных, насиловать, мучить и убивать невинных. Она не мешает геноциду и атомным бомбардировкам. Не останавливает наркоторговцев и торговцев живым товаром. Не обеспечивает справедливый суд и честное правление, — написал в Telegram-канале Сатановский.

Он добавил, что также негативно относится к демократии, однако не находит в себе перечисленных Познером качеств. По словам эксперта, многие россияне разочарованы теми ценностями, которые «стремились привить западные партнёры, из-за опыта девяностых». Поэтому и не любят граждане РФ ни западную демократию, ни сам Запад.

Качество такое у населения нашего за многовековую историю страны выработалось: чуйка, — сказал Сатановский.

Он добавил, что Познер в силу своего возраста имеет право на какие угодно высказывания, за которые на него не стоит обижаться.

Ранее телеведущий и журналист Владимир Познер назвал зависть, неграмотность и комплекс неполноценности причинами отрицательного отношения многих россиян к демократии и либеральным идеалам. На портале «Познер Online» журналисту задали вопрос, почему многие россияне не приемлют демократических ценностей и идеалов либерализма, называя либералов «либерастами», а толерантность «толерастией». Познер отметил, что в России демократии как таковой никогда и не было.

Журналист считает это проявлением неграмотности. По его мнению, большинство россиян не смогут ответить на вопрос о том, что такое демократия и либерализм, в то же время большинство россиян поддержат такие ценности, как свобода выражения своего мнения, равные права для всех, равный доступ к образованию и здравоохранению, писал NEWS.ru.