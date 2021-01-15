Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей РФ из-за углеродного налога

https://static.news.ru/photo/561ae794-5788-11eb-95e6-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что власти России ошиблись, когда не стали вводить углеродный налог. По его словам, теперь отечественным компаниям-экспортёрам придётся платить его в казну Евросоюза.

В моём понимании власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку, в результате которой не было сделано ничего. Итог — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому, — цитирует Чубайса РБК.

Российский спецпредставитель отметил, что власти не смогли коммерциализировать то, что нужно было для компенсирования ущерба климату.

В ЕС законопроект об углеродном налоге пока только разрабатывают, неизвестна даже методология расчёта сбора. Предполагается, что налог уровняет европейских производителей и зарубежных, где нет подобных условий по выбросам. Если бы в России существовал такой платёж, то ЕС мог бы принять его и не требовать платы в свой бюджет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские власти начали работать над созданием собственной методики учёта выбросов загрязняющих веществ. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Он добавил, что Москва не одобряет введение различных углеродных налогов. Чиновник отметил, что России нужно реализовать программы по энергосбережению в каждом секторе экономики.