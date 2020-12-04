Чубайс рассказал о своей новой должности

Бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс, назначенный специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями, рассказал о своей новой должности.
Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно лично мне, — написал Чубайс в Facebook.
Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс был назначен специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации.
2 декабря президент Владимир Путин
Песков, комментируя отставку Чубайса с поста главы «Роснано», заявил, что это решение связано с «обычным ротационным процессом». В последний день работы Чубайса, 3 декабря, компания выпустила ролик, посвящённый уходящему руководителю. Видео представляет собой нарезку кадров, освещающих деятельность Чубайса на посту главы «Роснано». Саундтреком к этому ролику