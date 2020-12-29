Чубайс рассказал, о чём попросил Путина перед увольнением из «Роснано»

https://static.news.ru/photo/7bbcabb2-49c4-11eb-9612-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс рассказал о своём разговоре с главой государства Владимиром Путиным перед уходом с поста руководителя «Роснано».

Он сообщил, что СМИ написали о том, что у него не было разговора с Путиным перед отставкой, но это не так. Более того, Чубайс озвучил одну просьбу. Выяснилось, что чиновник созвонился с президентом и тот ему сам предложил должность спецпредставителя.

Чубайс просил Путина, чтобы его не оформляли как помощника главы государства или государственного служащего.

Моя просьба была услышана, — цитирует экс-главу «Роснано» MK.RU.

Издание уточняет, что отказ от привилегий подразумевает, что Чубайсу не положен «набор» госслужащего, который включает секретаря, личный кабинет и «мигалку» на автомобиле.

Анатолий Чубайс был назначен специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации.

2 декабря президент Владимир Путин предложил первому зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой «Роснано» вместо Чубайса, который возглавлял организацию с момента её создания в 2011 году. Вскоре после этого правительство утвердило отставку прежнего руководителя компании и рекомендовало назначить Куликова его преемником. 4 декабря совет директоров АО «Роснано» утвердил кандидатуру Куликова.

Песков, комментируя отставку Чубайса с поста главы «Роснано», заявил, что это решение связано с «обычным ротационным процессом». В последний день работы Чубайса, 3 декабря, компания выпустила ролик, посвящённый уходящему руководителю. Видео представляет собой нарезку кадров, освещающих деятельность Чубайса на посту главы «Роснано». Саундтреком к этому ролику стала знаменитая песня «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова» в исполнении Олега Анофриева, писал NEWS.ru.