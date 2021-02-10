Чубайс предложил провести в России новые реформы

https://static.news.ru/photo/8ed65a70-6c12-11eb-a2ec-96000091f725_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Анатолий Чубайс считает, что России нужны новые реформы, которые касаются налогового кодекса и системы кредитного регулирования. Это будет важным для формирования в стране «экологически ответственного бизнеса».

Чубайс считает, что на сегодня всё более подвержены рискам «не зелёные активы».

Нам по-настоящему нужна реформа налогового кодекса, которая всерьёз и дифференцированно относится к зелёным и не зелёным активам, — заявил спецпредставитель президента по связям с международными финансовыми организациями в беседе с ТАСС.

По мнению Чубайса, нормы резервирования для разных видов активов должны быть разными. И Центробанк должен пересмотреть одну из основ в системе регулирования, которая называется «технологической нейтральностью».

Ранее NEWS.ru сообщал, что страны, которые не внедряют принципы устойчивого развития, в конечном итоге может постигнуть крах. То же можно сказать и о бизнес-проектах, считает спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.