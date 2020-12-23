Чубайс обвинил Ходорковского во лжи и потребовал извинений

https://static.news.ru/photo/8e0174ac-4531-11eb-908d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ходорковский Фото: JOERG CARSTENSEN/dpa/Global Look Press

Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс потребовал извинений от олигарха Михаила Ходорковского. Политик обвинил бизнесмена во лжи из-за слов о взятке, которую Чубайс якобы получил в 90-е годы.

Ходорковский дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В нём он рассказал, будто бы Чубайс в 1996 году потребовал от бизнесменов крупную взятку в два или три миллиона долларов за личный разговор с тогдашним российским президентом Борисом Ельциным на тему смены планов избирательной кампании. Олигарх утверждает, что Чубайс получил деньги, встреча была проведена, после чего Ельцин изменил свою стратегию и не стал прислушиваться к силовому блоку. В ответ на это Чубайс обвинил Ходорковского во лжи.

Дорогой Михаил Борисович! Вы лжёте, — написал экс-глава Роснано в социальной сети.

Он не стал отрицать факт встречи, по итогам которой было принято решение не запрещать КПРФ. При этом Чубайс отверг сообщение о взятке. Он заявил, что требовал от бизнесменов внести $3 млн на финансирование предвыборной кампании Ельцина, если они хотят изменения идеологии.

Не мне, а избирательному штабу, не за встречу с Ельциным, а на организацию предвыборной кампании. Михаил Борисович, а извиниться — слабо? — написал Чубайс.

В 1996 году Ходорковский руководил нефтяной компанией ЮКОС, Чубайс возглавлял избирательный штаб Бориса Ельцина. Второй тур президентских выборов закончился победой Ельцина, который набрал 53,82% голосов. У его соперника, главы КПРФ Геннадия Зюганова, было 40,31% голосов.

Как писал NEWS.ru, ранее Ходорковский отверг слова российского лидера Владимира Путина о «косвенном признании вины» в письме о помиловании.